Revista Veja destaca as artimanhas de Lula

VEJA

As últimas artimanhas

Lula e sua defesa preparam uma coleção de chicanas jurídicas para levar a ilusão da sua candidatura o mais longe possível.

Lava Jato denuncia Palocci e Mantega por suposta propina da Odebrecht

Procuradores afirmam que ex-ministros atuaram para beneficiar a Braskem, petroquímica do grupo baiano, por meio de duas medidas provisórias.

Istoé

Rebelião nas alianças do PT

Além de intervir nos palanques, provocando rachas irremediáveis nos estados, Lula e seu partido tentam fazer gato e sapato da Justiça Eleitoral ao insistir na candidatura fake a presidente. É hora do basta a esse circo.

Época

A tentativa de Temer de sair do governo um pouco menos queimado

Michel Temer já ganhou o título de presidente mais impopular da história. Mas faltando menos de cinco meses para o término do seu governo, pretende sair um pouco menos tisnado do cargo.

Revista Carta Capital

Com “50 tons de Temer” e sem PT, debate da Band fica no zero a zero

Principais candidatos fugiram de confrontos mais ríspidos e pouco mencionaram o ex-presidente Lula.