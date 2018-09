Roda de conversa nesta sexta debate a entrega de crianças para adoção

A Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) e a Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional (Cejai) do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) promovem, nesta sexta-feira (13), roda de conversa com a temática “Uma Troca de Experiência sobre o Programa de Entrega de Crianças para Adoção e Ações Estratégicas da Infância e Juventude”.

O evento ocorrerá, das 8h às 12h, na Sala de Treinamento da Seção de Capacitação (Secap) do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza. O coordenador do Programa Acolher, da CIJ do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Paulo Teixeira, apresentará ações estratégicas relativas à área.

Também farão parte da mesa de trabalhos os juízes Raimundo Deusdeth Rodrigues Júnior e Alda Maria Holanda Leite, respectivamente, titulares da 2ª e 3ª Varas da Infância e Juventude de Fortaleza; o promotor de Justiça Dairton Costa; e o defensor público Adriano Leitinho. Ao final, os presentes poderão tirar dúvidas e fazer considerações. Os participantes receberão certificado, que será enviado por e-mail.

A CIJ e a Cejai do Tribunal de Justiça do Ceará tem à frente a desembargadora Maria Vilauba Fausto Lopes.

