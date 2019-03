Rodovia CE-311 que liga Viçosa a Granja tem interdição parcial devido buracos na pista

Várias comunidades que moram em Distritos de Viçosa do Ceará estão prejudicadas com a interdição parcial de um trecho da CE-311. As fortes chuvas dos últimos dias deixaram um trecho da rodovia destruído parcialmente. O local fica a 6 km da sede do município

O trecho opera em apenas um sentido desde a última quarta-feira (27). O Departamento Estadual de Rodovias (DER) enviou equipes pata desobstruir a pista que ainda contava com buracos até a tarde desta sexta-feira. A previsão é de liberação até este sábado.

A CE-311 é o único acesso de vários distritos de Viçosa a sede do Município. Moradores criticam as autoridades que demoraram muito para tomar providencias e eles próprios colocaram a mão na massa para consertar os buracos. A Rodovia CE-311 tem 71 quilômetros no total e foi inaugurada em 20 de março de 2010, na gestão do governador Cid Gomes.