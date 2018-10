Romeiros de Ipu realizam 6ª Romaria da Fé ao Santuário de Fátima em São Benedito na Serra da Ibiapaba neste sábado

Centenas de fiéis realizarão a 6ª edição da Romaria da Fé, com Cristo Rei o Filho da Rainha, na noite deste sábado (13), em Ipu. O acontecimento religioso trás o tema “Cristãos leigos e leigas, igreja em saída, sal da terra e luz do mundo” em alusão ao Ano do Laicato e como lema: E quando eles iam andando ficaram curados” (Lc 17,14).

A romaria que faz parte do calendário religioso da Paróquia de Ipu e do município é organizado e promovido junto a Renovação Carismática Católica de Ipu com o grupo do Terço dos Homens. O evento aconteceu pela primeira vez no ano de 2013 e desde então ano após ano os fiéis participam em maior número, em 2018 a organização informou que são esperados pelo menos oito mil pessoas.

O ponto de partida da 6ª Romaria da Fé acontece na capela Nossa Senhora de Fátima no distrito de Várzea do Jiló na cidade de Ipu, onde será realizada celebração eucarística e bênção de envio com água benta sobre os participantes. Lá é ponto de partida até o Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima no município de São Benedito-CE.

Sobre uma forte neblina, romeiros caminharão uma distância de quase 50,00 km (cinquenta quilômetros), para pedir e agradecer graças alcançadas, mas segundo os coordenadores do evento Clayton Belíssimo e Nazareno Alves, há uma estimativa de um bom número de romeiros que estarão participando no sábado dia 13 de outubro.

Padre Antônio Irineu, reitor do Santuário de Fátima e a Área Missionária de Inhuçu, acolherão os peregrinos a partir das 3hs da manhã de domingo dia 14, na igreja da Imaculada Conceição, onde será rezado o oficio de Nossa Senhora e oferecido o café da manhã para os romeiros. Seguindo em caminhada por mais 7 km chegarão ao Santuário onde será celebrada solenemente a santa missa.

A santa missa acontecerá no templo principal do santuário às 8h00 da manhã de domingo dia 14/10. Segundo Padre Antônio “A Romaria da Fé de Ipu é a mais bonita que vem ao Santuário de Nossa de Fátima e que faz um verdadeiro trabalho de evangelização; antes, durante e depois”. Disse o reitor do Santuário de Fátima.

Nos últimos anos a chegada ao Santuário era registrada às 6h, mas tem pessoas que chegam por volta das 3h30min da manhã. Ao termino da missa, os romeiros retornarão para as suas residências em ônibus cedidos pelas Prefeituras de Ipu e de São Benedito.

