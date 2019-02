Romildo e Montalverne, os nomes na disputa pela Presidência do BNB

O atual presidente Romildo Rolim e o economista Ângelo Montalverne, que integra a equipe do Ministro da Economia, Paulo Guedes, são os dois nomes na disputa pela Presidência do Banco do Nordeste.

Romildo está no cargo há dois anos e conquistou apoio de técnicos da área econômica e, também, de parlamentares federais do Ceará. Técnico e funcionário do Banco Central, Ângelo, que é de Sobral, tem ligações com o Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, e surgiu, nos últimos 30 dias, como uma das opções do Ministro Paulo Guedes para a Presidência do BNB.