Rosa Weber mantém registro de candidatura de Lula com Barroso

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, manteve com o ministro Luís Roberto Barroso a relatoria do pedido de registro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela negou pedido do PT, que registrou a candidatura de Lula à Presidência da República na tarde de quarta-feira, mas queria um novo relator.

Na noite de quarta-feira, duas impugnações da candidatura foram apresentadas. No mesmo dia, a procuradora-geral da República e procuradora-geral eleitoral, Raquel Dodge, pediu que o registro fosse negado. Depois, a defesa de Lula solicitou que o pedido de Dodge não fosse analisado por Barroso, que havia sido sorteado relator.

A defesa do petista alegou que, como pedidos anteriores para barrar sua candidatura foram distribuídos por sorteio para o ministro Admar Gonzaga, caberia a ele ser ser o relator também desse caso. Com isso, os advogados do ex-presidente solicitaram a Barroso que o processo volte para a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, decidir sobre a relatoria. Na manhã desta quinta-feira, Barroso enviou o pedido para que Rosa tomasse uma decisão.

Com informação do Jornal O Globo