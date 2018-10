RS: Eduardo Leite tem 14 pontos percentuais a frente de Sartori, diz Ibope

O Ibope divulgou neste sábado (27) o resultado da terceira pesquisa do instituto sobre o 2º turno da eleição para governador no Rio Grande do Sul. O levantamento foi realizado entre 25 e 27 de outubro e tem margem de erro de 2 pontos, para mais ou para menos.

Nos votos válidos, os resultados foram os seguintes: Eduardo Leite (PSDB): 57%; José Ivo Sartori (MDB): 43%. Na pesquisa anterior, Eduardo Leite tinha 60%, e José Ivo Sartori, 40%.

Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

Nos votos totais, Eduardo Leite tem 51% contra 39% de Ivo Sartori: 39%. Branco/Nulo: 6% e não sabe: 4%

Rejeição

A pesquisa também apontou o potencial de voto e rejeição para governador. O Ibope perguntou: “Para cada um dos candidatos a governador do Rio Grande do Sul que eu citar, gostaria que o senhor ou a senhora me dissesse qual desses frases melhor descreve a sua opinião sobre ele”.

38% disse que com certeza votaria em Eduardo Leite para governador; 23% poderia votar nele para governador e 15% não votaria nele de jeito nenhum. Não o conhece o suficiente para opinar foram 22% e n]ão sabem ou preferem não opinar 2%

Com relação a José Ivoi Sartori, com certeza votaria nele para governador foram 31%; poderia votar nele para governador, 19%; não votaria nele de jeito nenhum, 36%; não o conhece o suficiente para opinar, 12% r não sabem ou preferem não opinar, 2%.

A margem de erro foi de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistados 1.806 eleitores. A pesquisa foi feita: 25 a 27 de outubro de 2018 e está registrada no TSE com o número: BR-02854/2018 e no TRE-RS, com o número: RS‐08166/2018. o nível de confiança: 95%. A contratantes da pesquisa foi a RBS Participações S.A.

O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos.

COM IBOPE