Ruas de 13 bairros de Fortaleza e de 36 cidades do Ceará ficarão sem energia elétrica no domingo (14)

A Enel disse que o desligamento programado está previsto na Resolução 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e é uma ação preventiva, realizada diariamente para manutenções e reparos na rede elétrica em todo o estado do Ceará. Para saber as ruas que vão passar pelo desligamento programado ou outras informações, os clientes podem entrar em contato com a Enel através do telefone 0800 285 0196.