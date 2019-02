Rumos da previdência

O presidente da Assembleia Legislativa, Sarto Nogueira (PDT), pediu empenho dos colegas parlamentares para, neste primeiro semestre, contribuírem para a criação de uma agenda com debates que tenham reflexo na vida da população. Um dos temas que mais despertam atenção nesse momento – a reforma previdenciária, entra na pauta de debates da Assembleia Legislativa. A Comissão de Agropecuária irá realizar uma audiência pública para esmiuçar o impacto da reforma previdenciária na vida dos trabalhadores, especialmente, de quem mora no campo. As regras endurem os critérios para os trabalhadores rurais se aposentarem.

Interior e Capital

Dedicado nos primeiros dias de mandato no comando da Mesa Diretora a articulações para definição da estrutura administrativa do Legislativo, o presidente Sarto Nogueira voltará do carnaval com as primeiras ações e projetos que marcarão o seu mandato. Sarto quer uma Assembleia Legislativa bem mais integrada à vida dos cearenses.

Força e energia

O deputado estadual Salmito Filho é um dos parlamentares mais preparados nessa nova legislatura. Salmito, nos primeiros pronunciamentos, demonstrou que, com estudos sobre assuntos em discussão, os debates ganham nível elevado e estimulam os demais colegas a pesquisarem, também, as questões a serem abordadas no Plenário.

Fundo eleitoral



O Ceará continuará no noticiário nacional com as denúncias sobre as candidatas laranjas do PSL e do PROS. As denúncias sobre o uso indevido dos recursos do fundo eleitoral, que passam por empresas gráficas, ganham mais destaque com os inquéritos abertos pela Polícia Federal e Ministério Público Eleitoral. Os representantes das gráficas onde teriam sido impressos materiais estão sendo chamados para depor!

Ninho tucano



O cenário nacional é ruim para o PSDB, mas, no Ceará, o partido tenta encontrar ânimo para concorrer as eleições de 2020 e, na disputa pela Prefeitura da Capital, lançar o ex-deputado estadual Carlos Matos. O ex-senador Luiz Pontes trabalha nos bastidores políticos com essa missão.