Atraso no pagamento de servidores públicos da Prefeitura de Russas, gera reclamação e ameaça de paralisação. De acordo com servidores, a gestão não dá nenhum posicionamento de quando será realizado o pagamento em atraso.

