Russas recebe sistema de videomonitoramento nesta segunda-feira (1)

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) entrega, nesta segunda-feira (1º), o sistema de videomonitoramento da cidade de Russas, município localizado no Vale do Jaguaribe. Dezenove (19) câmeras farão o monitoramento dos principais pontos estratégicos do município para intensificar a fiscalização e o combate à criminalidade.

A ação integra mais uma iniciativa da pasta na cidade, que já conta com equipes do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) desde julho de 2016. As imagens geradas pelos equipamentos são integradas à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Os equipamentos incluem recurso de leitura de placas de veículos e com visão 360 graus.

Por meio deste trabalho, os sensores do Sistema Policial de Indicativo de Abordagem (Spia), que identifica se um veículo tem restrição de roubo ou furto, aciona um alerta para a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), que passa a monitorar o trajeto do veículo até a realização da abordagem por equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) nas ruas.

Ao término da interiorização do videomonitoramento da SSPDS, mais de 700 câmeras estarão instaladas em cidades do Interior com população acima de 50 mil habitantes em todas as regiões do Estado.

Com a ampliação também em Fortaleza, a quinta maior cidade do Brasil terá mais de 2.500 câmeras em funcionamento nos principais bairros até o fim de 2018. Em 2015, o projeto de videomonitoramento em Fortaleza começou com apenas 164 câmeras na SSPDS. Com a chegada do reforço, o número de equipamentos saltará para mais de 15 vezes do número inicial, em três anos.

Além dos equipamentos próprios da SSPDS, o sistema integra as imagens fornecidas pelas câmeras do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), da Prefeitura de Fortaleza e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que estão espalhadas por vias de maior fluxo na cidade.