Rússia surpreende, bate Espanha nos pênaltis e está nas quartas

Igor Akinfeev terminou a Copa do Mundo de 2014 desmoralizado. Levou frangaço contra a Coreia do Sul, falhou em gol da Argélia, e a Rússia foi eliminada na primeira fase. Por isso, este domingo, 1º de julho, ficará marcado para o goleiro. A Rússia só eliminou a Espanha porque contou com grande atuação de seu camisa 1. Fez grandes defesas ao longo da partida, sobretudo em chutes de Iniesta e Rodrigo. Nos pênaltis, foi melhor ainda: pegou cobrança de Koke e tirou com os pés o chute de Aspas. Desta vez, Akinfeev garantiu com méritos um grande feito de sua seleção. Redenção merecida.

De Gea: a decepção

Antes da Copa do Mundo, muita gente apostaria que a luva de ouro – prêmio de melhor goleiro – ficaria com David de Gea. E com toda a coerência: fez temporada espetacular pelo Manchester United. O De Gea da Copa 2018, no entanto, foi irreconhecível. Frango em gol de Cristiano Ronaldo, apenas uma defesa (contra o Irã) em sete chutes no alvo e nenhuma defesa de pênalti em quatro cobranças diante da Rússia. Parece ter trocado de papel com o Akinfeev de 2014.

Iniesta: o adeus de um monstro