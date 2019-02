Sábado tem tempo fechado e chuvas em áreas da Grande Fortaleza

O Ceará recebeu nos, 23 primeiros dias do mês de fevereiro, um volume de chuva 23,1% maior do esperado para o mês inteiro. A média para o período, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) é de 118,6 milímetros e o observado no fim da manhã deste sábado (23) já é de 146,0 milímetros.

A maior chuva no estado neste ano foi no município de Quixeramobim, na Região Central do Estado, onde houve uma precipitação de 206 mm no dia 13 de fevereiro. Em seguida, aparecem Quiterianópolis, com 180 milímetros, em 16 de fevereiro; e Granja, com 176 milímetros, registrada em 14 de fevereiro.

No acumulado de todo o mês, o município que mais recebeu chuvas foi Camocim, no Litoral Norte do Ceará, com um total de 388,1 mm. Em Pacujá, na Região Norte, as chuvas em fevereiro até agora somaram 160,5 mm, enquanto em Ipaumirim, na Região da Ibiapaba, as precipitações acumularam 158,4 mm.

Em Fortaleza, todas as chuvas ocorridas em fevereiro até esta sexta-feira somaram 242,3 mm. A maior chuva registrada na capital alcançou 105 mm, ocorrida em 19 de janeiro.

Leia mais:

+ Açude Maranguapinho em Maranguape atinge 100% da sua capacidade

+ São Gonçalo do Amarante registra chuva de 132 milímetros