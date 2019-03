Sábado terá cobertura variada de nuvens com possibilidade de chuva no litoral e Maciço de Baturité

O céu volta a ficar mais claro no Ceará nos próximos dias. Depois de três dias com chuvas em mais de 100 municípios e acumulados expressivos, a previsão para este sábado é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, chuvas isoladas.

No cenário para hoje (16), o céu deverá se apresentar com cobertura variada de nuvens, ou seja, a fração encoberta não será constante e as chuvas deverão atingir somente até 20% da área sob previsão, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O Estado continua sob a influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), no entanto, comparado aos últimos dias devemos ter uma redução na chuva em algumas áreas, como por exemplo o litoral. A redução das precipitações foi indicada na última quarta-feira (13), após análise dos resultados de modelos numéricos de previsão do tempo.

Para o sábado, as chuvas devem seguir em redução, pois a tendência, neste momento, é de nebulosidade variável com chuvas isoladas no centro-norte, isto é, a cobertura de nuvens seguirá de forma não constante e as precipitações deverão atingir somente de 20% a 50% da área indicada.

E, no domingo, os meteorologistas apontam nebulosidade variável com possibilidade de chuva, que indica acumulados em até 20% da área prevista para receber os acumulados.

Balanço

Em conformidade com a previsão indicada para ontem, as chuvas banharam, principalmente, áreas do centro-sul do Ceará. Até o momento, o balanço parcial indica registros em, pelo menos, 126 municípios. Os maiores observados foram em Palhano (85 mm), Santana do Acaraú (78,8 mm) e Ipueiras (74,3 mm).