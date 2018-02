Safra nordestina de grãos cresce 85,6% em 2017

Fortaleza, 31 de janeiro de 2018 – A safra de grãos do Nordeste subiu 85,6% em 2017, na comparação com o ano anterior, totalizando 17,8 milhões de toneladas. O resultado foi puxado principalmente pelo aumento da produção de feijão (no total das três safras, 108,2%), milho (no total das duas safras, 103,5%), soja (84,5%) e arroz (67,0%).

Segundo levantamento do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), que analisa dados do IBGE, a expansão ocorreu considerando as favoráveis condições climáticas em importantes áreas produtoras do Nordeste.

Entre os Estados, os maiores incrementos de produção ocorreram em Sergipe (381,0%), Pernambuco (195,7%), Alagoas (186,6%) e Ceará (182,4%). No entanto, a Bahia segue com a liderança na produção de grãos no Nordeste (8,07 milhões de toneladas), tendo registrado expansão de 42,6% em comparação com a safra anterior. Maranhão (4,4 milhões de toneladas) teve aumento de 103,8% em relação à safra passada, e Piauí (3,6 milhões de toneladas), apresentou incremento de 180,1%.

Com informações do BNB