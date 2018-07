Saiba quais documentos são necessários para se aposentar

Os segurados que querem se aposentar, mas perderam os documentos necessários, devem correr atrás do antigo patrão se quiserem receber o benefício junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O INSS utiliza os períodos registrados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis) para calcular o benefício, mas, se houver algum registro que não conste no extrato, será necessário fazer a comprovação.

O principal documento utilizado é a carteira de trabalho. Nela, há todas as anotações da vida laboral do trabalhador. Porém, se o documento foi extraviado, não há como fazer essa comprovação. Se houver rasura, o INSS também não aceita. Caso o segurado não tenha a carteira, ele deve fazer a reconstituição dela, indo atrás dos ex-patrões para refazer as anotações erradas.

Com informações do Jornal Agora São Paulo