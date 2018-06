Salão do Inventor Cearense está com inscrições abertas até 30/6

Estão abertas até 30 de junho as inscrições para o Salão do Inventor Cearense. A exposição estará dentro da programação da Feira do Conhecimento 2018 com o objetivo de divulgar os trabalhos de inventores do Estado. O edital está disponível no link https://bit.ly/2Jo8jFx.

Podem participar da seleção jovens e adultos de todas as faixas etárias, com formação acadêmica ou não, que tenham projetos inovadores visando resolver problemáticas e necessidades da população. As submissões serão feitas, exclusivamente, através de preenchimento de formulário disponível no link do edital (https://bit.ly/2Jo8jFx).

A comissão julgadora constituída por profissionais indicados pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado (Secitece) avaliará os projetos segundo critérios como relevância econômica e social, clareza na apresentação, método aplicado e grau de inovação.

Serão escolhidos 20 projetos, que participarão da exposição Salão do Inventor Cearense, marcada para os dias 23 e 24 de novembro, na Feira do Conhecimento, maior evento de popularização da Ciência do Norte/Nordeste e que acontecerá no Centro de Eventos do Ceará. A realização é do Governo do Estado, por meio da Secitece, com a correalização do Instituto Centec.

Saiba mais sobre a Feira do Conhecimento no site: www.sct.ce.gov.br/feiradoconhecimento