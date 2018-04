Salmito assume prefeitura e Adail Júnior fica na presidência da Câmara

O vereador Adail Júnior (PDT) tomou posse como presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, na manhã desta segunda-feira, 2. Primeiro vice-presidente da Mesa Diretora da Casa, Adail assume temporariamente o cargo, em virtude do titular, vereador Salmito Filho (PDT) ter tomado posse ontem, dia 1º de abril, como prefeito interino de Fortaleza.

O parlamentar do PDT ficará no cargo até sexta-feira, dia 6 de abril, período em que Salmito assumirá a Prefeitura devido a uma viagem do prefeito Roberto Cláudio (PDT) e licença retirada pelo vice Moroni Torgan (DEM). A solenidade aconteceu na Sala da Presidência e foi conduzida pelo prefeito interino Salmito Filho, que destacou a experiência administrativa do vereador Adail Júnior. “O nosso vice-presidente Adail assume hoje como presidente da Câmara Municipal e tem a legitimidade pelo voto popular e cumprirá seu papel com a competência política e experiência administrativa que ele tem.”, destacou Salmito.

O presidente Adail Júnior destacou a responsabilidade do cargo e agradeceu a confiança dos pares e da população. “Agradecer os 15.912 votos que tiramos, estamos aqui no quarto mandato na Câmara. Agradecer também os 42 vereadores que me deram voto de confiança em mais um mandato como primeiro vice e agora assumindo a Presidência, mas sempre na consonância do presidente Salmito. Desejar que ele faça um excelente trabalho como prefeito e que tenhamos aqui só a continuidade do trabalho que está sendo feito há mais de três anos pelo Salmito.”, ressaltou.

Com informações da Agência CMFor