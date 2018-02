Salmito exalta parceria com o Executivo para o crescimento da Capital

O Presidente Salmito Filho (PDT), destacou durante a Solenidade de Abertura dos Trabalhos Legislativos de 2018 que aconteceu nesta quinta-feira, 1º de Fevereiro, que Fortaleza continua a crescer independente de crise econômica que o país está passando, dando crédito a gestão do prefeito Roberto Cláudio. O Presidente comentou que a Capital do Ceará está dando várias boas lições no quesito de realização de obras e ações.

Salmito comentou que no ano de 2017, o Poder Executivo realizou muitas obras importantes para Fortaleza, explicando que enquanto algumas podem ser vistas a olho nu e a curto prazo, outras serão reconhecidas apenas a médio e longo prazo. “Podemos afirmar de forma pluripartidária, pública, para além de um partido, de visão de governo ou oposição, que a cidade de Fortaleza está em boas mãos e está dando várias boas lições, no bom sentido, ao Brasil. Exemplos de modernidade, avanço, de perspectiva progressista. O prefeito nos orgulha e honra nós vereadores de Fortaleza”, afirmou.

O Presidente comentou que durante o ano de 2018, a CMFor vai dar continuidade com a parceria existente entre Câmara e Prefeitura assim como as ações conjuntas entre os poderes, ressaltando o projeto Prefeitura e Câmara nosso Bairro e também do projeto “Você Faz Fortaleza”, considerando o projeto como um instrumento de participação popular.

“Vou completar 14 anos consecutivos como vereador desta casa e antes ouvia justificativas de que não podia ou não dava pra fazer determinadas ações, como aumento da cobertura do ensino pre-escolar, e aqui eu vejo um resultado extraordinário. Só quero ressaltar mais uma vez a relevância imediata a médio e longo prazo das iniciativas feitas por você. São resultados e avanços para a população de Fortaleza, que merecem todo nosso esforço e apoio”, destacou.

Com informações da Agência CMFor