Salmito Filho propõe criação de comissão de desenvolvimento das regiões do Ceará

O deputado estadual Salmito Filho (PDT) fará, na próxima segunda-feira (25), às 9h, na Assembléia Legislativa do Estado, um seminário com a participação da Secretaria das Cidades e a presença das lideranças da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), para a construção do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), como prevê o Estatuto da Metrópole.

Na tribuna, durante o segundo expediente da sessão plenária da última quinta-feira (14), o deputado anunciou protocolar requerimento para solicitar à Assembleia Legislativa a criação de Comissão Especial de Desenvolvimento das Regiões de Planejamento do Estado do Ceará.



A ideia de formar a comissão é construir uma agenda propositiva para cada uma das 14 regiões de planejamento do Ceará. “O objetivo é fazer chegar até a população a oportunidade e a solução do problema que ela exige, e que é nosso dever apresentar as ideias exequíveis a médio e longo prazos“, ressaltou o deputado.



Na prática, a iniciativa busca construir uma pauta para dialogar com o Poder Executivo e propor uma agenda para analisar as questões comuns e as diferentes de cada região. “O que significa isso? Fortalecer uma relação colaborativa entre os municípios“, acrescenta o parlamentar.

A assessoria do deputado nos encaminhou um vídeo no qual Salmito detalha a ação: