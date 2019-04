Salmito retorna a Ubajara onde participa de inauguração de indústria

Posted on

O deputado estadual Salmito ( PDT)esteve na manhã desta segunda-feira, 01, em Ubajara, no distrito de Araticum, para acompanhar a inauguração e instalação da fábrica Intuicion de Luxe, que atua no ramo de confecções de moda intima.





O empreendimento gerará 50 empregos diretos, além de se tornar uma fonte geradora de renda para a economia local.

O parlamentar tem sido um grande incentivador das ações realizadas no município. Recentemente, Salmito participou das iniciativas de construção do sangradouro da barragem do açude Granjeiro, que contribuíram, para evitar uma tragédia na região.