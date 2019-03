Salvamento Aquático Municipal realiza 400 atividades preventivas em Caucaia

Posted on

A Prefeitura de Caucaia, através do Salvamento Aquático Municipal, realizou 400 atividades de prevenção de acidentes e 20 resgates durante o período de Carnaval no litoral. Os dados correspondem ao período entre sexta-feira (1º/3) e quarta-feira (6/3).

Conforme o coordenador do Salvamento Aquático Municipal, Thiago Pontes, mesmo diante do intenso fluxo de visitantes e turistas em balneários e praias, não foram registradas ocorrências graves de afogamento ou óbitos. “As ações são uma união de esforços da Secretaria de Segurança Urbana, da Secretaria de Turismo e Cultura, através dos guarda-vidas, e do Corpo de Bombeiros para reforçar a segurança e dar prioridade às atividades de prevenção”, explica.

Ao todo, 22 agentes estão em vigilância diária distribuídos nos pontos de maior fluxo de banhistas (Lagoa das Águas Cristalinas, Lagoa da Barra Nova, Praia de Iparana, Tabuba e Cumbuco).

Os salva-vidas orientaram os banhistas quanto a riscos de afogamento e sobre como comportar-se em situações de perigo.

COM PMC