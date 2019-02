Salvamento Aquático realiza 4.223 atividades preventivas em 2018

A Prefeitura de Caucaia dispõe de um serviço essencial para a segurança e bem-estar dos frequentadores de praias e principais balneários do município. Trata-se do Salvamento Aquático Municipal que em 2018 realizou 4.223 atividades de prevenção de acidentes e 69 resgates.

Os salva-vidas orientam os banhistas quanto a riscos de afogamento e sobre como comportar-se em situações de perigo. São 22 agentes em vigilância diária distribuídos nos pontos de maior fluxo de banhistas.

“Mesmo detendo de habilidades de resgate e atendimento, nossos agentes são orientados a se antecipar ao acidente. Na gestão do prefeito Naumi, também buscamos estreitar os laços entre órgãos que tenham alguma relação com o nosso ambiente de trabalho”, ressalta o coordenador do serviço, Thiago Pontes, referindo-se à integração com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (SetCult) e Instituto do Meio Ambiente de Caucaia (Imac).

DICAS

Aos banhistas, o Salvamento Aquático de Caucaia recomenda:

Se não tem habilidade de natação, não deixar a água do mar passar da cintura;

Não nadar sozinho ou sem objeto de flutuação;

Não entrar na água sob efeito de álcool;

Crianças devem ficar sempre sob a vigilância de pais ou responsáveis;

Não mergulhar em área desconhecida;

Só praticar esportes náuticos com equipamentos de segurança.

