Samuel Xavier: Vozão pode perder a disputa para o Inter

Disputa à vista! Quem sai ganhando? Um dos principais nomes do Vozão na campanha de permanência de 2018, o lateral Samuel Xavier desperta cobiça de outros times do cenário nacional. O lateral já havia jogado em Porangabussu, em 2015, e retornou esse ano para organizar um dos setores mais problemáticos do clube no início da competição.

Segundo informações do site gaúcho Gauchazh, após Botafogo e o próprio Ceará demonstrarem interesse, quem entra para a disputa pelo atleta é o Internacional, que perdeu seu lateral, Fabinho, para o Palmeiras, após término do Brasileirão 2018, e corre atrás de um bom nome para o setor.

Xavier pertence ao Sport, mas atual pelo Vozão em 2018. Com a camisa alvinegra, entrou em campo em 25 jogos e marcou 1 gol. Além dos bons jogos, o lateral se tornou um dos homens de confiança do técnico Lisca e, com a empatia da torcida, foi um dos nomes do Ceará na campanha de 2018.