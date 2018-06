San Paolo lança gelatos inspirados nas seleções da Copa

A San Paolo Gelato Gourmet – primeira gelateria do Brasil a utilizar uma pedra de mármore resfriada para misturar ingredientes selecionados com gelatos artesanais, acaba de lançar cinco novos sabores de gelatos inspirados nas seleções participantes da Copa: Rússia, Argentina, França, Brasil e Suíça. Cada um dos novos sabores remete à cultura e gastronomia de cada país.

Pavlova de Morango, por exemplo, homenageia a bailarina russa Ana Pavlova; Caramelo com flor de Sal possui características da gastronomia francesa que harmoniza o doce e o salgado; Doce de Leite com Lascas de Chocolate para lembrar o famoso e delicioso doce argentino, Chocolate Suíço, que mistura qualidade e tradição do chocolate mais saboroso do mundo e, para cultura brasileira, o clássico Brigadeiro.

“A Copa é um dos eventos mais esperados do ano por milhões de pessoas do mundo inteiro. Sabemos que a celebração é muito grande e queremos fazer parte dessa festa com lançamentos inéditos, fazendo uma homenagem à cultura de alguns países cuja gastronomia impressiona e agrada inúmeros paladares. A expectativa é que nossos consumidores tenham novas experiências gastronômicas com este intercâmbio cultural de sabores”, afirma Renan Aguiar, diretor executivo da San Paolo.

Os gelatos inspirados nas seleções da copa estão disponíveis nas lojas de Fortaleza: Ana Bilhar, Beira Mar, Desembargador Moreira, Loja Sul e nos Shoppings Iguatemi, Rio Mar Papicu e Rio Mar Kennedy. Em Recife no Shopping Recife e RioMar Shopping. Na capital baiana na unidade Salvador Shopping. Já em Teresina nas lojas Dom Severino e Shopping Rio Poty.

Confira abaixo os detalhes dos cinco lançamentos:

Pavlova de Morango: A novidade representa o país sede do campeonato. O nome do lançamento é uma homenagem à bailarina russa Ana Pavlova. Sua base é composta por um delicioso merengue, que acompanha um pouco de acidez harmonizando deliciosamente com o doce do Ninho cremoso San Paolo. Para finalizar, uma pitada de morango com um toque de crocante, sabor suspiro.

Caramelo com Flor de Sal: Quem disse que doce e salgado juntos não combinam é porque ainda não conhece a união de Caramelo com Flor de Sal – sabor que a San Paolo escolheu para ressaltar a paixão dos franceses por este doce. O gelato de sabor caramelo é coberto com uma caprichada camada de calda de Flor de Sal mesclada com o próprio sabor do caramelo.

Doce de Leite com Lascas de Chocolate: É certo que somos melhores no futebol. No entanto, nossos hermanos argentinos fazem um doce de leite magnífico. E é com o gelato de Doce de Leite com lascas de Chocolate que a rede homenageia a Argentina. A opção conta com lascas de chocolate meio amargo, responsáveis pela sensação de crocância, e combinadas com a maciez do Dulce de Leche.

Brigadeiro: O sabor escolhido para homenagear o Brasil é o famoso e clássico Brigadeiro. O doce lembra o gosto de infância, que remete também às festas e celebrações. Está nas opções da San Paolo para ser campeão nos paladares, assim como a equipe brasileira.

Chocolate Suíço: A Suíça é dona da fama do melhor chocolate do mundo. É não é à toa que o sabor de Chocolate Suíço chega na San Paolo para homenagear o primeiro adversário do Brasil na Copa. A novidade derrete na boca graças à maciez e a alcalinidade suprema de um chocolate.

Sobre a San Paolo Gelato Gourmet

Criada em 2012 na capital cearense, a San Paolo Gelato Gourmet oferece muito sabor, qualidade e inovação em seus gelatos. A empresa foi a primeira gelateria do Brasil a utilizar uma pedra de mármore resfriada para misturar ingredientes selecionados com os gelatos. A opção, nomeada de Delizie, é o carro-chefe da marca. No total, são 27 sabores diferentes de gelatos e mais de 40 opções de ingredientes para criar deliciosas combinações. A rede ainda oferece opções de sobremesas doces como a exclusiva Lasanha de Brigadeiro, Petit Gateau especial da casa e Milkshakes. Atualmente, a rede conta com 19 lojas espalhadas pelo Nordeste e uma loja na cidade de São Paulo, no Shopping Eldorado.