Sana preview acontece até 22 de julho no shopping Iguatemi

Just Dance e exposição de esculturas em tamanho real do Charizard e do Blastoise do Pokémon são algumas atrações do Sana Preview 2018, que acontece até 22 de julho, em frente à loja Riachuelo, no Shopping Iguatemi. A ação é uma amostra do que vai ocorrer no maior evento de cultura pop e oriental do Nordeste, o Sana 2018, nos dias 27, 28 e 29 de julho, no Centro de Eventos do Ceará.

Na amostra, o público poderá se divertir ainda com campeonato de Dragon Ball FighterZ e Tekken 7, ambos no PlayStation 4. Todos os dias terão quadrinistas e ilustradores no local e a presença das startups Frater Studio, com o jogo The Crown Stones: Mirrah, e Rastruando Studios, com o jogo Project E.t.A, nos finais de semana. O Sana Preview acontece no horário de funcionamento do shopping Iguatemi.

Sana Preview 2018

Data: 13 a 22 de julho de 2018

Local: Shopping Iguatemi (em frente à loja Riachuelo)

Horário de funcionamento do shopping

Entrada gratuita

Com informação da A.I