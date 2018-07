A edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (19) divulga o concurso para a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará – Ematerce (PL Nº 68/2018). A seleção será aberta com 263 vagas, sendo 196 para profissionais de nível médio e 67 para nível superior.

A lei que autoriza o certame foi sancionada nesta quarta-feira (18) pelo Governo do Ceará. O edital com os detalhes do concurso público será lançado ainda este mês.