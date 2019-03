Posted on

Foi sancionada a lei que altera o Código Civil e proíbe o casamento de menores de 16 anos de idade. O código permitia o casamento de menores de 16, desde que autorizado pelos pais, para evitar cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez.

