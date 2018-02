Sangra o terceiro açude no Ceará neste ano

O açude Germinal, localizado no município de Palmácia, sangrou neste domingo, ao atingir seu volume máximo deste sábado, 24. O reservatório estava desde a semana passada com 98% de sua capacidade preenchida. Ele é o terceiro açude a sangrar desde quando iniciou a quadra chuvosa.

O açude recebe águas da barragem do Rio Pacoti e foi construído pelo governo do Estado com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). No ano passado, o reservatório sangrou em maio, pouco antes de ser inaugurado. De sexta para sábado choveu 60 mm na região, proporcionando que o açude chegasse aos 100%.

Já sangraram neste ano o açude Caldeirões, em Saboeiro, e a Barragem do Cocó, na Capital. Para os próximos dias há previsão que o açude Tucunduba, em Senador Sá, também sangre. Ele f está com volume 98,53% preenchido. Também o açude Itaúna está com capacidade acima de 90% e está próximo de sua cota máxima.