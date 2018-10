Santa Casa de Misericórdia relançará livro de autoria do desembargador Fernando Ximenes

A Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza fará o relançamento do livro “Palavras e Admirações”, na próxima quarta-feira (24), a partir das 19h, no Terraço Cultural José Teles, no Ideal Clube de Fortaleza. A obra é de autoria do desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, presidente da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). O magistrado doará toda a arrecadação obtida com a venda do livro para a Santa Casa.

A publicação destaca a trajetória de Fernando Ximenes, decano da magistratura cearense, na área da Administração da Justiça e reúne reflexões sobre a reforma do Poder Judiciário, a formação da magistratura e o papel das escolas judiciais. Traz ainda textos que traçam perfis de personalidades como o cardeal Dom Aloísio Lorscheider, ex-arcebispo Metropolitano de Fortaleza, o jornalista Demócrito Rocha Dummar e o jurista Paulo Bonavides.

Natural de Fortaleza, Fernando Ximenes é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Exerceu os cargos de procurador-geral do Estado, procurador-geral do Município de Fortaleza e secretário estadual do Governo e da Justiça, além de presidente do TJCE (biênio 2007/2009).

Em 1994, ingressou no TJCE, na vaga destinada à Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Ceará (OAB-CE), pelo critério do quinto constitucional. Foi vice-presidente e diretor do Fórum Clóvis Beviláqua (2005/2007). Atuou como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), no intervalo de 2003/2005, e vice e corregedor regional eleitoral, no período de junho de 2002 a janeiro de 2003.

O livro foi publicado pela Editora da Universidade Federal do Ceará (UFC).

SERVIÇO

Evento: Relançamento do livro “Palavras e Admirações”

Data: 24 de outubro, a partir das 19h

Local: Terraço Cultural José Teles, no Ideal Clube de Fortaleza – avenida Monsenhor Tabosa, 1381, Meireles.

