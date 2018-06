Santa Casa terá R$ 550 mil a mais por mês para cirurgias, prevê Prefeitura

Um dos equipamentos públicos de saúde mais importantes de Fortaleza, a Santa Casa de Misericórdia terá o aporte financeiro mensal aumentado em R$ 550 mil. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, a ampliação do convênio passará a valer neste mês de julho e garantirá “serviços e atendimento em procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidades”.

Em reunião com o provedor da Santa Casa, Luís Marques, e com a secretária da Saúde de Fortaleza, Joana Raquel; o prefeito Roberto Cláudio garantiu, ainda, o investimento de R$ 1 milhão “para que o hospital faça um incremento na tabela de procedimentos do SUS, que não vem sendo reajustada pelo Ministério da Saúde como deveria para remunerar as instituições conveniadas”, conforme a administração municipal.

Atualmente, a remuneração destinada à Santa Casa pela prefeitura contempla uma média de 750 procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidades por mês. O órgão municipal ainda não informou em quanto os serviços serão ampliados.