Santa Quitéria: bandidos usam drone para assaltar agência do Bradesco

Compartilhar no Facebook

Madrugada de medo, pânico e correria na cidade de Santa Quitéria. O alvo da bandidagem uma agência do Bradesco. O grupo com aproximadamente 15 homens estava bem armado e invadiu a cidade por volta das 3:30 da madrugada e impôs o medo para roubar o dinheiro do Bradesco.

A polícia não liberou informações se os assaltantes conseguiram levar algum valor da agência, como conta no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 23 emissoras no Interior), o correspondente Wanderley Moisés.

WANDERLEY MOISES – ATAQUE A BANCO EM SANTA QUITERIA