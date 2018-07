São Gonçalo do Amarante recebe Fórum Regional da Indústria

Depois de Sobral e Limoeiro do Norte, agora o Fórum Regional da Indústria, promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), através do seu Núcleo de Economia e Estratégia, com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae Ceará, chega ao município de São Gonçalo do Amarante. O evento será realizado nesta quinta-feira (2/8), na sede do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), localizado no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

O Fórum reúne acadêmicos, representantes do terceiro setor, governo e indústria com o objetivo de construir uma agenda de desenvolvimento para a região. Os convidados serão divididos em grupos, contemplando os setores: construção e minerais não metálicos, eletrometalmecânico, produtos de consumo (têxtil, calçados e móveis), logística e turismo. Os setores foram mapeados nas Rotas Estratégicas Setoriais levando em consideração a realidade local. No Fórum, os participantes podem, além de priorizar o que já foi mapeado pelas rotas, propor novas ações e/ou apontar diferentes entraves.

O evento é uma ação de regionalização do Programa para Desenvolvimento da Indústria.

Com informações Assessoria de Comunicação Sistema Fiec