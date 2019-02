São Gonçalo do Amarante registra chuva de 132 milímetros

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou chuva em pelo menos 66 municípios entre as 7h dessa sexta-feira (22) e as 7h deste sábado (23). De acordo com a Funceme, as maiores precipitações foram em São Gonçalo do Amarante, com 132 milímetros, seguido de Acaraú (85,3 mm) e Cruz (63 mm). Na capital cearense, foram registrados apenas 15 milímetros, no Posto Pluviômetrico de Messejana.

Na Capital, o que chamou a atenção foi uma densa névoa desde o amanhecer deste sábado.

10 maiores chuvas por posto no dia:

São Gonçalo Do Amarante (Posto: Croata) : 132.0 mm Acaraú (Posto: Aranau) : 85.3 mm Acaraú (Posto: Acarau) : 80.0 mm Cruz (Posto: Cruz) : 63.0 mm Pacatuba (Posto: Pacatuba) : 58.6 mm Caucaia (Posto: Sitios Novos) : 53.0 mm Pacajus (Posto: Pacajus) : 51.0 mm Bela Cruz (Posto: Prata) : 51.0 mm Independência (Posto: Faz.realeza) : 45.0 mm Quixadá (Posto: Tapuiara) : 43.0 mm

Previsão

Para este sábado, a previsão é de precipitações e todo o Ceará. No domingo (24), nebulosidade variável com chuva em todas as regiões. Essa chuva ocorre devido à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) da costa norte do Nordeste, assim como posicionamento favorável do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), cujo centro encontra-se na porção central da nossa região.