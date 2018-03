São José: Governo do Ceará anuncia investimentos de mais de R$ 660 milhões para agricultores familiares em todo o Estado

O feriado do Dia de São José é momento para o povo cearense renovar esperanças de mais chuvas e melhorias de vida nos municípios do semiárido. Para celebrar a data de enfatizar o compromisso com o homem do campo, o Governo do Ceará realizou, nesta segunda-feira (19), no Parque de Exposições César Cals, o lançamento de investimentos na ordem de R$ 660.334.308,03 em ações nas áreas de abastecimento d´água, projetos produtivos, além da entrega de tratores a comunidades rurais.

A solenidade foi presidida pelo governador Camilo Santana, que esteve acompanhado do secretário do Desenvolvimento Agrário, Dedé Teixeira, de deputados federais, estaduais, lideranças do movimento agrário, agricultores, vereadores e prefeitos do Interior.

O anúncio dos investimentos feito pelo chefe do Executivo marcou o início da segunda fase do Projeto São José, que contará com recursos da ordem de US$ 150 milhões (em torno de R$ 490 milhões). Foram entregues 173 planos de negócios com mecanização agrícola do Projeto São José III (tratores e implementos), no valor de R$ 21.729.156,57.

Outras aplicações foram a liberação de R$ 34.885.840,70 para construção de cisternas de placas e escolares, disponibilização de R$ 30.581.196,86 milhões para implantação de 152 projetos produtivos do Projeto Paulo Freire e autorização para liberação de outros R$ 83.138.114,00, beneficiando 478 comunidades rurais. O Governo também entregou, durante o evento, títulos de terra para os agricultores familiares.

Camilo Santana ressaltou que a tradição do dia 19 de março, dia do padroeiro do Ceará, São José, sempre traz aos cearenses a forte crença de bons invernos e safras capazes de garantir o sustento. “Cumprindo o papel de auxiliar e cuidar do trabalho relevante feito na área rural”, complementou o governador. O Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), tem sempre ampliado as políticas voltadas ao agricultor.

“Esse é um conjunto de ações para fortalecer a agricultura familiar, fortalecer os homens e mulheres que vivem no campo, e garantir que essas pessoas possam viver dignamente, com qualidade de vida e podendo dar um bom sustento para seus filhos. Essas pessoas são responsáveis pela produção de alimentos que vão a mesa dos nossos irmãos cearenses todos os dias. Portanto, o Governo tem todo um olhar especial para eles”, disse.

Sobre a esperança de chuvas, o governador assegurou que os prognósticos e a fé caminham juntos nos municípios cearenses. “Esse é um momento de fé. Os agricultores acreditam que a partir deste dia é o período que começa o bom inverno para o Ceará, uma boa safra. E é exatamente essa a previsão da própria Funceme ( Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos). Nós desejamos que isso se concretize”.

Reforço no campo

Aos 37 anos, o agricultor João de Freitas Viana passou a manhã desta segunda-feira a contemplar um dos 173 tratores que foram entregues pelo Governo do Ceará. Admirava, orgulhoso, o que ele vai levar para as suas plantações de feijão, milho e mandioca, no município de Capistrano. Para o cearense, o Dia de São José deste ano veio para transformar a realidade de toda a comunidade onde vive.

“Esse trator para a minha família e pessoas de Capistrano é uma bênção. A gente trabalha muito, mas nunca tinha conseguido um equipamento bom desses. Agora nossa produção só tem a crescer. Hoje é um dia que preciso muito agradecer”, relatou João.

Cisternas

O Governo do Ceará vai construir, por meio de convênio assinado com o Ministério do Desenvolvimento Social, 4.195 cisternas de primeira água e 411 cisternas escolares, distribuídas por 48 cidades do Estado.

Este número amplia junto às previstas pelo Projeto Paulo Freire, que são mais 4.000 cisternas de primeira água e 100 cisternas escolares em 152 comunidades extremamente pobres de 39 municípios nos territórios do Sertão de Sobral, Cariri e do Sertão dos Inhamuns.

Serão contemplados os seguintes municípios pela parceria com o MDS: Cascavel, Aquiraz, Guaiuba, Maranguape, Amontada, Morrinhos, Itarema, Apuiarés, General Sampaio, Itapajé, Tejuçuoca, Itapipoca, Acaraú, Pentecoste, Tururu, Umirim, Uruburetama, Miraíma, Trairi, Paracuru, Paraipaba, São Gonçalo, São Luis do Curu, Bela Cruz, Santana do Acaraú, Deputado Irapuan Pinheiro, Milhã, Solonópole, Crateús, Independência, Monsenhor Tabosa, Caucaia, Chorozinho, Pindoretama, Alcântaras, Cariré, Carnaubal, São benedito, Viçosa do Ceará, Ararendá, Nova Russas, Novo Oriente, Groaíras, Meruoca, Croatá, Poranga, Tianguá, Ubajara, Alto Santo, Iracema e Jaguaretama.

Pelo Projeto Paulo Freire serão atendidos: Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Campos Sales, Potengi, Salitre, Santana do Cariri, Tarrafas, Aiuaba, Arneiroz, Parambu, Quiterianópolis, Tauá, Coreaú, Frecheirinha, Graça, Irauçuba, Massapê, Moraújo, Mucambo, Pacujá, Senador Sá, Sobral, Hidrolândia, Ipu, Ipueiras, Pires Ferreiras, Reriutaba e Varjota.

Planos de Investimento

No plano geral, os 152 planos de investimento do Projeto Paulo Freire atendem 5.117 famílias de 31 municípios dos territórios dos Sertões de Sobral (83 planos), Cariri (29) e Inhamuns (40). O programa representa a liberação de R$ 30.581.196,86, e traz às comunidades rurais atendidas o incentivo a implementarem projetos produtivos que gerem trabalho e renda no campo de forma sustentável e em sintonia com o meio ambiente.

Com informações Governo do Estado do Ceará