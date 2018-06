Saques do PIS começa nesta segunda-feira; 514 mil cearenses vão receber o benefício

Começa nesta segunda-feira, 18, os saques do PIS para trabalhadores com idade igual ou superior a 57 anos. No Ceará, 514.833 cearenses vão receber o benefício, o que representa um incremento de R$ 567,7 milhões na economia do Estado. Em entrevista à edição desta segunda-feira do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior), o gerente regional da Caixa Econômica Federal (CEF) no Ceará, Fábio Taciano, ressalta que o banco está preparado para receber os trabalhadores aptos a receber o PIS.

Segundo o gerente regional da Caixa, os trabalhadores poderão sacar o PIS nas casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e nos caixas eletrônicos. Para isso, o beneficiário deve ter em mãos o cartão do cidadão e a senha para saques até R$ 3 mil. Nos caixas eletrônicos, porém, o trabalhador pode sacar até R$ 1,5 mil portando apenas a senha do cartão do cidadão.

Fábio Taciano reforça que os saques que começam nesta segunda-feira, 18, e seguem até o dia 29 de junho são restritos a trabalhadores com idade igual ou superior a 57 anos. Já para quem tem menos de 57 anos e tem direito ao PIS, os saques iniciam a partir do dia 14 de agosto. Taciano lembra que só tem direito ao benefício quem trabalhou de carteira assinada entre 1971 e 4 de outubro de 1988.

Consulta prévia

Para saber se tem direito ao benefício, o trabalhador tem a disposição três canais para consulta prévia. São eles:

• Site da caixa: www.caixa.gov.br

• Pelo número: 0800 726 0207

• Aplicativo App trabalhador

Passos seguintes

Conforme Fábio Taciano, após o trabalhador fazer a consulta, ele deve se dirigir até uma Agência da Caixa para atualizar os seus dados e efetivar o seu cadastro. Após a validação, o beneficiário pode procurar os caixas eletrônicos, correspondentes Caixa Aqui e casas lotéricas para receber a grana.

Herdeiros têm direito ao saque

De acordo com o gerente executivo da Caixa, os herdeiros de trabalhadores falecidos também têm direito ao benefício. Para isso, Taciano reforça que o beneficiário deve seguir alguns passos:

Consultar o saldo das contas inativas do PIS Consultar o calendário de recebimento do benefício (os herdeiros já podem sacar a partir desta segunda-feira, independentemente da idade) Reunir a documentação necessária e fazer o saque nas agências

– Documentos necessários:

CPF e data de nascimento do parente falecido;

Número do PIS do trabalhador falecido;

Certidão ou declaração de dependente com direito a pensão junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Caso não possua a certidão do INSS:

Alvará judicial determinando o sucessor ou representante legal;

Formal de partilha ou escritura pública de inventário e partilha.

Confira a entrevista completa com o gerente executivo da Caixa Econômica Federal no Ceará, Fábio Taciano:

FÁBIO TACIANO – GERENTE REGIONAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL