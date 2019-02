Saques da poupança superaram depósitos em R$ 11,2 bi em janeiro

Posted on

Com a queda dos juros básicos da economia em 2018 e no início deste ano, a caderneta de poupança passou a render menos. Pela norma em vigor, há corte no rendimento da poupança sempre que a taxa Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano. Nessa situação, a correção anual das cadernetas fica limitada a um percentual equivalente a 70% da Selic, mais a Taxa Referencial, calculada pelo Banco Central.

O rendimento mensal da Poupança em Janeiro de 2019 foi de 0,3715% na regra nova, e de 0,5000% na regra antiga. Hoje, a Taxa Selic está em 6,50% ao ano. Como a regra prevê que a correção da poupança seja de 70% da taxa, ela está hoje em 4,55% ao ano, mais Taxa Referencial.

