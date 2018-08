Saques do PIS/ Pasep somam R$ 6,3 bilhões pagos a 7,4 milhões de trabalhadores

. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil pagaram R$ 6,3 bilhões a 7,4 milhões de trabalhadores que têm direito ao saque do fundo do PIS/ Pasep, que desde o dia 8 de agosto foi ampliado para todas as idades. Cerca de 16,4 milhões de cotistas têm até o dia 28 de setembro para resgatarem os recursos nas agências da Caixa e do Banco do Brasil. Restam no fundo R$ 29,4 bilhões disponíveis, que podem ser retirados por 16,4 milhões de cotistas até o dia 28 de setembro nas agências.

De acordo do Ministério do Planejamento, a liberação total dos recursos do fundo, que começou em outubro do ano passado, quase dobrou e já alcançou R$ 12,8 bilhões pagos a 12,2 milhões de pessoas.

O saque é permitido para servidores públicos e trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 4 de outubro de 1988 que ainda não sacaram os valores. Inicialmente, a liberação foi feita para mulheres e homens com mais de 62 anos e 65 anos, respectivamente.

Dos R$ 6,3 bilhões pagos entre os dias 8 e 15 de agosto, cerca de R$ 4 bilhões foram depositados diretamente na conta dos cotistas com conta na Caixa ou no BB. O restante foi sacado nas agências dos dois bancos por cotistas que não são correntistas.

A partir de 29 de setembro, o benefício volta a ser concedido exclusivamente aos trabalhadores que atenderem a um dos critérios habituais: idade igual ou acima de 60 anos, aposentados, pessoas em situação de invalidez (inclusive os seus dependentes), herdeiros de cotistas e participantes no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

SAIBA COMO FAZER A CONSULTA

A consulta pode ser feita no site https://www.resultadosfgts.caixa.gov.br. Para ter acesso à informação, o interessado pode informar o CPF ou o Número de Identificação do Trabalhador (NIS, PIS ou Pasep). Depois, basta informar a senha de internet já cadastrada para verificação de saldo de FGTS.

Quem nunca se cadastrou no serviço pode fazer a inscrição na hora. Basta clicar em “Cadastrar ou esqueceu a senha?”. Uma nova tela será aberta.

A partir daí, será preciso acessar o link www.caixa.gov.br/extrato-fgts, informar o NIS (PIS/Pasep) e clicar em cadastrar senha.

Com informações O Globo