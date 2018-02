Sargento da PRE morre após trocar tiros com homens do BPRaio

Compartilhar no Facebook

Um sargento da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) morreu na noite do último sábado (24) em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), após o mesmo entrar em confronto com uma equipe do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio). O sargento estava de folga e a paisana. O caso está sendo investigado.

O Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) recebeu a denúncia que havia um homem andando a pé, sozinho, armado, às margens da rodovia BR-020. Logo em seguida partiu para o local uma equipe do BPRaio para averiguar.

Quando avistou a Polícia indo em sua direção, o suspeito efetuou disparos contra a composição, que revidou. O homem foi ferido e morreu no local. Trata-se do sargento da PRE Francisco Wagner Alves de Araújo, de 44 anos. A polícia não informou o que o homem estaria fazendo no local armado e a razão de ter reagido a tiros à abordagem.