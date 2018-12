Saúde: ACS participam de formação “Cuidando do Cuidador”

Cuidar de quem cuida é fundamental para o desenvolvimento das atividades cotidianas daqueles que atuam no segmento de saúde. Pensando nisso, a Prefeitura, por meio do Núcleo de Educação Permanente de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu nessa segunda-feira (17) a formação “Cuidando do Cuidador” para agentes comunitários de saúde do Distrito III.

Projeto piloto, a iniciativa acontece quinzenalmente e tem como objetivo prevenir e cuidar da saúde psicológica dos colaboradores. Processo contínuo de cuidados, a ação conta com atividades desenvolvidas por especialistas que abordam temas, promovem discussões e implementam dinâmicas em grupo com intuito de evitar o comprometimento da saúde mental dos ACS.