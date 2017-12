Saúde: Entre as melhorias no setor, estão o ampliamento de tratamento para HIV e Hepatite C

Entre as conquistas da Saúde Pública em 2017, um dos destaques é o reforço no tratamento contra a Hepatite C. Este ano, foi registrado um aumento de 108% no total de pacientes tratados. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, conta que esse reforço se deve à inclusão de dois novos medicamentos aprovados pela Anvisa. “Nós vamos erradicar a Hepatite C no Brasil, tratando todas as pessoas diagnosticadas por um modelo novo. Não compramos o medicamento, compramos o tratamento e pagamos por paciente curado”, explicou Ricardo.

Além da Hepatite C, o Ministério da Saúde também investiu no tratamento do HIV/Aids. O SUS passou a oferecer um dos melhores tratamentos existentes no mundo, com o medicamento Dolutegravir. O ministro Ricardo Barros conta quantas pessoas vão ser beneficiadas. “Avançamos em políticas importantes como o combate a Aids, adotando o medicamento mais moderno do mundo, mais caro este. Mas, com qualidade para os nossos usuários, portadores do HIV, o chamado Dolutegravir. Vamos atender 300 mil pessoas com este medicamento”. Além do avanço no tratamento da Hepatite C e HIV/Aids, o Ministério da Saúde comemora outras conquistas em 2017, como a renovação de 57% da frota do SAMU. Saiba mais sobre as conquistas deste ano, em www.saude.gov.br.

Com informações Agência do Rádio