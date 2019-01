Saúde & Política: Henrique César destaca campanhas contra fake news na saúde

O médico ortopedista e professor Henrique César chamou a atenção, nesta terça-feira, 15, em seu comentário no Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Grande Fortaleza + 26 emissoras do Interior), para o impacto das fake news na saúde dos brasileiros. Henrique alertou sobre a importância de campanhas para a população filtrar as notícias com conteúdo duvidoso.

No embalo dessa discussão, o jornalista Beto Almeida afirmou que as noticias falsas influenciam diretamente na queda do número de crianças vacinadas.