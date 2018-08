Saúde: Seminários apresentam funcionamento de postos à comunidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está promovendo uma importante agenda de fortalecimento do vínculo entre usuários e funcionários das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Caucaia. Desde a última semana, profissionais do Serviço de Arquivamento Médico e Estatística (Same) estão apresentando seminários às comunidades e usuários dos equipamentos.

Nessa quinta-feira (2), a UBS Dr. Joaquim Braga, localizada no Planalto Caucaia, recebeu as atividades, que são organizadas em parceria com os Conselhos Locais de Saúde (CLS). O objetivo é repassar informações sobre a marcação de consultas e exames e o funcionamento de cada unidade.

“Tem sido bem proveitoso porque é um momento que o Same, que é a recepção do posto, convida o conselho e os agentes de saúde, e chama a comunidade para escutar os fluxos do posto”, explica a coordenadora do Núcleo de Educação Permanente da SMS, Camila Moreira.

Durante a ação, a população pode interferir, tirar dúvidas, fazer elogios e reclamações. “É um contato mais afinado e apurado com a comunidade”, complementa a representante do setor.

O Same é formado por profissionais de nível médio, responsáveis pelo atendimento ao público nas UBS. Eles participam, desde dezembro de 2017, de uma capacitação ofertada pelo órgão, que propôs o exercício dos seminários. O Curso de “Ambiência Acolhedora para Unidades Básicas de Saúde” tem carga total de 200 horas e encerra este mês.

Com informação da A.I