SD comemora presença de Aderlânia na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa

Os dirigentes estaduais do Solidariedade (SD) comemoram a presença da deputada Aderlânia Noronha na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Aderlânia ocupará o cargo de 2ª Secretária da Mesa a ser presidida pelo deputado Sarto Nogueira (SD).

Principal líder do SD no Ceará, o deputado federal reeleito para o terceiro mandato Genecias Noronha demonstrou força ao se articular e garantir a indicação de Aderlânia para a Mesa Diretora do Legislativo Estadual. Aderlânia se reelegeu, em 2018, com 66.053 votos, enquanto Genecias, ao conquistar o terceiro mandato, 113.515 votos.

O que chama a atenção, também, nos bastidores políticos é que, enquanto Aderlânia conquista espaços no comando da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Audic Mota (PSB) perde posição na Mesa Diretora. Audic era primeiro vice-presidente da Mesa comandada pelo deputado estadual Zezinho Albuquerque (PDT).