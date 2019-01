Se ficar, Everson terá dor de cabeça para segurar a titularidade

Mesmo estando quase certa a permanência do goleiro Everson no Vozão, outro defensor chega ao elenco alvinegro. Richard, 27 anos, que atuou, em 2018, pelo Paraná, sendo um dos destaques do time por conta das defesas milagrosas, foi confirmado no Ceará na tarde desta quarta-feira, 16, pelo site oficial do clube.

Em coletiva de imprensa nessa terça-feira, o presidente alvinegro Robson de Castro já havia dado como certa a vinda de Richard, afirmando, diante das especulações quanto a saída de Everson para o Santos, que a transação não tinha relação com a possível saída do atleta.

Saindo ou não, o fato é que o goleirão ídolo alvinegro e um dos principais jogadores em 2018, agora, tem mais um concorrente de peso. Richard chega com fortes chances de agarrar a titularidade e, mesmo o presidente Robson negando a relação entre sua contratação e a possível saída de Everson, a verdade é que o elenco alvinegro está se preparando de toda forma para chegar forte em 2019.

A equipe estreia amanhã na Copa do Nordeste e deve contar com Everson na titularidade. Aos poucos, o time deve ir se desenhando e o técnico Lisca poderá montar o que, de fato, de melhor tem no elenco.

Outra novidade que pode pintar como titular amanhã, contra o Sampaio Corrêa, é o camisa 10 e principal contratação alvinegra na temporada, Felipe Baxola. Durante a última semana, o volante Fernando Sobral agarrava a camisa principal, porém, no treino desta quarta, com situação já regularizada e podendo atuar, o meia esteve entre os titulares. Assim, Baxola deve fazer seu retorno ao Castelão, mas a confirmação só virá mesmo amanhã, quando Lisca colocar a equipe em campo.

Richard, goleiro do Ceará/Foto: Reprodução

O Vovô adquiriu 50% dos direitos econômicos do mais novo contratado.

“Cheguei hoje ao clube e fui muito bem recebido por todos os funcionários. Estou muito feliz e espero fazer uma grande temporada e corresponder com a expectativa de todos sobre mim. Conheço alguns atletas do elenco, o próprio Everson… Passamos nossa infância juntos no São Paulo e recebi muitas referências positivas. O Ceará tem uma torcida gigantesca e por isso decidi vir para cá“, revelou o arqueiro.

Marcelo Segurado, executivo de futebol do Ceará, esclareceu sobre a nova política que o clube está implementando de buscar participações financeiras em jogadores jovens com potencial, inclusive, pensando em negociações futuras.

“O Richard se enquadra nisso. Ele fez questão de vir e nos ajudou muita nessa transferência. Nós precisamos de um elenco qualificado em todas as posições e estamos trabalhando nisso. Agora, temos mais um goleiro com nível técnico elevadíssimo”, comentou o dirigente.

Confira a ficha técnica completa do atleta:

Richard de Oliveira Costa (Richard)

Posição: Goleiro

Naturalidade: São Paulo/SP

Nascimento: 01/03/1991 (27 anos)

Peso: 83 kg

Clubes: América/SP, Paulista/SP, Rio Claro/SP, Operário/PR, Água Santa/SP, Paraná/PR e Ceará/CE.