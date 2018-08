Secretaria adota novo método para combate ao Aedes aegypti em Caucaia

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através do Departamento de Vigilância em Saúde, está desenvolvendo uma nova técnica no combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A ferramenta de monitoramento e controle populacional, adotada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), foi instalada inicialmente em 16 pontos e terá o objetivo de eliminar os focos do inseto.

Conforme o coordenador do Núcleo de Controle de Endemias e Zoonoses, Francisco Sousa Pires, as armadilhas utilizadas são “pequenos depósitos de plástico, na cor preta, e com capacidade de 500 ml cada”. “Os depósitos contêm uma paleta de eucatex para coletar os ovos das fêmeas”, acrescenta.

O método possibilita um mapeamento, além da eliminação de ovos e a retirada de novos vetores de circulação. Indica também diagnósticos para a execução de ações estratégicas, como a mobilização de mutirões de limpeza e instalações de brigadas.

Após o período de testes com os 16 pontos iniciais, a SMS pretende instalar um depósito a cada nove quarteirões de Caucaia. De sete em sete dias, o material será coletado para análise dos dados do risco de transmissão e realização do controle dos ovos do mosquito.

Neste primeiro momento, os depósitos estão localizados em prédios públicos da Grande Jurema e da Sede. A SMS pretende levar o projeto para localidades da zona rural e distritos que também tenham elevado índice de infestação predial.

A próxima região beneficiada pela medida será a de Sítios Novos.

