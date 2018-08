Secretaria começa nova pesquisa sobre índice de infestação do mosquito da dengue em Caucaia

Mesmo com a redução no número de casos de dengue e chikungunya em Caucaia este ano, a Prefeitura vem realizando diversas ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor dessas arboviroses. Até a próxima sexta-feira (31), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, realiza o terceiro Levantamento de Índice Rápido (Lira) de 2018.

Esta edição do monitoramento teve início nessa segunda-feira (27/8) e deve visitar cerca de 5.600 imóveis em 42 bairros da zona urbana do Município. A pesquisa permite identificar as localidades onde a incidência do inseto é maior, facilitando o planejamento das intervenções das equipes da SMS.

“Vale lembrar que os resultados da pesquisa rápida orientarão as ações de vigilância e de controle de maneira rápida e oportuna nos bairros em alerta e os depósitos que ofertam o maior risco de infestação”, sinaliza o coordenador do Núcleo de Controle de Endemias e Zoonoses, Francisco Pires.

Os resultados do levantamento devem ser divulgados em 3 de setembro. No segundo Lira deste ano, realizado de 23 a 27 de abril, o índice de infestação predial chegou a 4.9%, o que, segundo classificação do Ministério da Saúde, representa uma situação de risco.

