Secretaria da Saúde de Caucaia abre espaço para ações de prevenção do suicídio

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) abriu espaço mais uma vez nessa quinta-feira, 23, para um debate de grande relevância: o suicídio. O encontro teve como pautas principais a situação epidemiológica dos óbitos em Caucaia, as tentativas de suicídio por intoxicação exógena e a elaboração de uma agenda especial para o Setembro Amarelo, mês dedicado à conscientização contra a prática.

A discussão faz parte de um movimento criado a partir do projeto Vidas Preservadas, iniciativa do Ministério Público do Estado (MPCE) a qual a Prefeitura aderiu. Desde o último dia 14, está em ação um grupo de trabalho intersetorial com o objetivo de traçar estratégias de atuação para a prevenção do problema.

Neste primeiro momento, a ideia é fazer um diagnóstico do tema no município e trabalhar no planejamento de ações, como a promoção de fóruns e a mobilização de escolas, igrejas, organizações não governamentais, outras entidades ligadas ao assunto e a sociedade em geral.

“É uma forma de disseminar o conhecimento com relação ao sofrimento psíquico, que eventualmente possa levar a uma tentativa ou ao suicídio em si. É uma forma de cuidar da Saúde Mental de uma forma mais ampla, evitando agravos como o suicídio”, avalia a coordenadora de Saúde Mental da SMS, Malbia Rolim.

O grupo planeja para o próximo mês a realização de uma audiência pública e outras atividades. “A importância deste momento vai ser a de criar impacto social. Temos que explicar à população o que oferecemos de instrumentos dentro do município para evitar suicídios”, destaca o assessor governamental e articulador do projeto Vidas Preservadas em Caucaia, Daniel Gadelha.

