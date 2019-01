Secretária de Saúde de Caucaia apresenta metas para 2019

Posted on

O secretário municipal de Saúde Moacir Soares apresentou nesta sexta-feira (18/1) aos colaboradores da pasta o plano de metas da SMS relativo a 2019.

Avançamos muito nesses dois anos de gestão, conseguindo atingir um percentual dentro da média esperada. Para este ano, vamos apostar em projetos estratégicos com o objetivo de garantir a qualidade e eficiência do funcionamento do sistema.”

Dentre as metas prioritárias, foi destacada pelo gestor a ampliação da cobertura da Atenção Primária, com a instalação de 15 consultórios odontológicos já adquiridos, além da contratação de agentes de saúde em curto prazo.

Esse tem que ser o ano da saúde bucal. Nossa meta vai além, para atingirmos o total de 35 consultórios que deverão passar por licitação”, informou o gestor.

Além disso, o secretário destacou o investimento proveniente de emenda parlamentar no valor de cerca de R$ 300 mil que será destinado para a reforma do laboratório do Hospital Municipal Abelardo Gadelha da Rocha. A previsão é para o primeiro semestre.

A inauguração do Centro de Parto Normal da Maternidade Santa Terezinha para o primeiro trimestre foi outro assunto de relevância pontuado do plano. O equipamento, pleiteado através de recurso federal, contará com oito leitos estratégicos para parto humanizado, berçários de médio risco, além de climatização dos 35 leitos obstétricos da maternidade.

O plano de metas foi aprovado por aclamação pelo Conselho de Gestão Financeira de Caucaia (Cogefi) nesta terça-feira (15/01). “Está validado pela Prefeitura”, destacou o gestor da SMS.