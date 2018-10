Secretaria de Saúde de Caucaia oferece manhã de atividades de conscientização e prevenção

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza, nesta sexta-feira (26), uma manhã de atividades em alusão ao Dia Nacional de Combate à Sífilis, celebrado dia 20 de outubro. A programação também marcará o encerramento da campanha do Outubro Rosa. A ação vai acontecer na Praça da Matriz, a partir das 8 horas.

Durante toda a manhã serão realizados testes rápidos para HIV e sífilis, vacinação, aferição de pressão, teste de glicemia e conversas com os profissionais da SMS.

No mês de outubro, a secretaria realizou uma série de ações voltadas à campanha do Outubro Rosa, cujo objetivo é conscientizar e alertar mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico do câncer de mama. Foram realizados workshops com atendimentos de mastologia, exames de mamografia, palestras sobre prevenção e outras atividades. Com relação ao combate à sífilis, o teste rápido foi disponibilizado não só para as gestantes do município, mas para toda a população.

SERVIÇO

Manhã de Atendimentos de Saúde

Onde: Praça da Matriz – Rua Padre Romualdo s/n – Centro

Quando: dia 26 de outubro, às 8h